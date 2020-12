Kevin-Prince Boateng: "En honor a Maradona, Messi debería jugar para Nápoles; sería histórico”

La presencia de Diego Armando Maradona sigue igual de vigente a pesar del paso de los días. Su muerte conmocionó a un mundo entero y su recuerdo, junto a su legado, continúa despertando todo tipo de emociones.

No en vano, el último en dejar a todos con la boca abiertas tras sus declaraciones fue Kevin-Prince Boateng; quien habló del ‘Pelusa’ y Lionel Messi, su excompañero la temporada pasada luego de un breve paso por Barcelona.

"Juan Guillermo Cuadrado es la verdadera fuente y el director del juego de Juventus"

"Messi va a terminar su contrato en Barcelona , ¿qué tan maravilloso sería si simplemente llamara al Nápoles y dijera 'iré'?" 'Ya no dan la camiseta número 10, pero me encantaría honrar la camiseta número 10 de Maradona y me encantaría venir a jugar uno o dos años en Nápoles, sin pensar en el dinero ni en nada, solo corazón'", aseguró el actual jugador de Monza en ‘Espn’.

Y es que el ghanés no deja de soñar y plantó el hipotético caso como una verdadera película de amor y fantasía.

"Tendría que ir a practicar en un maldito helicóptero porque la gente se lo comería vivo y sería tan feliz. Pero solo esa historia: 'En honor a Maradona, vendré y jugaré para Nápoles' , ¿qué tipo de historia sería esa para el mundo, no solo para el fútbol, para el mundo?”, relató.

Al final, no dudó un segundo en reafirmar su deseo en caso de ser el capitán de Barcelona. "Sería un mensaje, sería historia en todas partes. Ojalá estuviera en la piel de Messi. Quiero ser Messi. Llamaría al presidente del Nápoles y se lo diría".

