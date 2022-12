Killian Virviescas: "Dios me dio la oportunidad de seguir, aunque el susto del infarto fue grande"

Desde el sábado anterior, el exfutbolista bogotano salió de la clínica en Ibagué en la que le salvaron la vida después de haber sufrido un infarto cerebral el pasado 2 de julio. Este lunes habló con GolCaracol.com.

Killian Virviescas se llevó el susto de su vida el pasado 2 de julio.

Ese día y mientras veía el partido entre Brasil y Argentina, en la semifinal de la Copa América 2019, el bogotano sintió dormida una parte de su cara y de su cuerpo y un malestar general que lo obligó a internarse en una clínica de la ciudad de Ibagué, en donde estableció su residencia desde hace unos años.

Desde ese momento y hasta el sábado que pasó, el exjugador de América de Cali y River Plate, estuvo hospitalizado y así pudo regresar a su casa, junto a su esposa (Lorena) y sus dos pequeños hijos (Matías y Emanuel).

"Gracias a Dios ya me dieron de alta y estoy bien. Agradecido por tener la opotunidad de seguir adelante junto a mi familia". comentó el bogotano de 39 años.

¿Finalmente cómo corrigieron los problemas de corazón que presentó?

"Sí, sí. El viernes me hicieron un cateterismo, me colocaron un dispositivo, me taparon el huequito que tenía en el corazón y ya esperar el seguimiento y los controles a los que tengo que asistir".

¿Quedó con algún tipo de secuela tras el infarto cerebral?

"Sí, tengo un poco de falta de movilidad en la mano izquierda, pero obviamente que eso es de terapia. Con el tiempo seguro que me voy a sentir mejor".

¿Ya no puede jugar al fútbol?

"Obviamente la actividad física queda restringuida por un tiempo superior a las tres semanas. La verdad es que ahora lo que viene es tener tranquilidad, los médicos me recetaron un anticoagulante, que se deben tomar a la hora que es y poco a poco recobrar la vida normal".

¿Qué se le viene a la cabeza hoy que ya se encuentra en su hogar después de lo sucedido?

"Fue un gran susto. Después de un día normal, viendo jugar a los niños y jóvenes de nuestro club 'V&V (Vargas y Virviescas), después viendo fútbol de Copa América y de un momento a otro se viene ese malestar general. Me dio mucho miedo, pero hoy le doy gracias por estar mejor y que no hayan quedado secuelas importantes tras lo sucedido. Vivo para contarlo".

¿Durante su carrera dentro del fútbol tuvo algún antecendente de problemas de corazón u algo parecido?

"No, nunca. Jugando, nunca tuve un evento de esa clase. Todo pasa por algo y se encontraron las causas. Y bueno, puedo seguir viendo crecer a mis hijos (María Camila, de 19 años; Samuel, de 9; y Emanuel, de 4".