Killian Virviescas: "Tengo un hueco en un ventrículo y me tienen que hacer una intervención"

El exfutbolista bogotano, de paso por América, River Plate, de Argentina, y Santa Fe, entre otros, experimentó un malestar el martes pasado, tuvo que ser asistido de urgencia y ya se encuentra estable de salud.

El bogotano Kilian Virviescas, de 39 años y de una carrera en el fútbol profesional por clubes como América, Real Cartagena, Santa Fe, Patriotas, Envigado; River Plate y Gimnasia de La Plata, de Argentina; La Serena, de Chile, y Alianza Lima, de Perú, entre otros; sufrió el martes anterior un infarto cerebral y tuvo que ser hospitalizado de urgencia en la Clínica Calambeo, de la ciudad de Ibagué.

Fuentes cercanas al exfutbolista indicaron que todo sucedió mientras observaba el partido entre Brasil y Argentina, de la semifinal de la Copa América 2019, y que fue auxiliado con prontitud por sus familiares.

Aunque Virviescas, quien se encuentra radicado en la capital tolimense, sigue hospitalizado; con el pasar de los días ha experimentado una evolución en su salud.

En una breve charla este viernes con GolCaracol.com, el bogotano comentó que "estoy estable, me hicieron un examen a tráves del esofago, tengo un hueco en un ventrículo y me tienen que hacer una intervención mediante un catéter. Perdí la movilidad de la pierna izquierda y del brazo izquierdo, me estoy recuperando de eso".

"Con el poder de Dios todo va a salir bien. Lo positivo acá es que ya estoy mejor", agregó desde su lecho de enfermo.

Dicha dolencia apareció de manera sorpresiva, ya que incluso Virviescas se estaba preparando para jugar con Tolima en National Senior Master, del que es socio fundador junto a Iván 'Champeta' Velásquez y Roller Cambindo.