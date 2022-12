Kingsley Coman fue multado por llegar a entrenamientos con su Mclaren y no con un Audi

El atacante francés tiene que ir a la sede del club en el carro que los patrocina, pero este viernes decidió llegar en su espectacular Mclaren y ahora tendrá que pagar 50 mil euros de multa. Luego pidió disculpas y firmará autógrafos para reivindicarse.

El delantero francés del Bayern Múnich Kingsley Coman fue multado con 50.000 euros y pedirá disculpas con una sesión de autógrafos tras utilizar un coche de una marca diferente cuando el reglamento del club obliga a sus jugadores a conducir un Audi, uno de los patrocinadores principales.

Coman pidió disculpas este viernes en el diario Bild por haber acudido el martes al entrenamiento en un McLaren.

"Quiero pedir disculpas al club y a Audi por no haber conducido un coche de la marca del club... Fue un error, me doy cuenta", señaló el internacional francés de 23 años, que argumentó que no pudo utilizar su Audi porque tenía un retrovisor roto.

La marca de coches alemana tiene el 8,33% del capital del Bayern y recientemente ha firmado un nuevo acuerdo de patrocinio cuyo montante alcanzaría los 800 millones de euros.

Como gesto de disculpas, Coman ha propuesto visitar a los empleados de la fábrica Audi en Ingolstadt para una sesión de autógrafos cuando se levanten las restricciones de movilidad decididas por la propagación del coronavirus.

El Bayern, líder de la Bundesliga antes de que se suspendieran las competiciones a mediados de marzo por la expansión de la pandemia, está entrenando bajo estrictas medidas de distancia social, con los jugadores separados en pequeños grupos.