Klopp: “Hay un desequilibrio con el número de jugadores en el equipo y las competiciones que se juegan”

El entrenador del Liverpool criticó duramente el desgaste que sufren los futbolistas, con una cantidad excesiva de encuentros que deben jugar en la temporada, en donde “no hay que pensar solo en el dinero”.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, criticó este viernes el "excesivo" número de partidos al que tienen que hacer frente los futbolistas e instó a las autoridades a pensar en los jugadores y no en el dinero.

La discusión surgió debido a la complicación que está suponiendo encontrar una fecha para disputar el encuentro de cuartos de final de la Copa de la Liga que el Liverpool tiene que disputar ante el Aston Villa y que ha tenido que ser aplazado por coincidir con el Mundialito de Clubes.

El técnico alemán explicó que aún no se ha encontrado una solución al problema y negó que fueran a intentar jugar en la fecha señalada, utilizando un equipo para la Copa de la Liga y otro para el Mundialito.

"No podemos dejar jugadores aquí para la Copa de la Liga. Tenemos dos encuentros en un período corto de tiempo y no es como si pudiéramos ir a Catar con solo once jugadores", aseguró Klopp.

A colación de esto, el entrenador germano fue cuestionado sobre si los futbolistas juegan demasiados partidos y fue claro.

"Es obvio, son demasiados. Todos los que estamos en este mundo lo sabemos. Nadie quiere tocarlo, nadie quiere hablar de ello. Entonces la UEFA decide hacer la Liga de Naciones y que los futbolistas jueguen un par de partidos más", dijo.

"La gente dice que se necesitan equipos más grandes, pero este juego no está hecho para plantillas más grandes. Ahora mismo hay un desequilibrio entre el número de jugadores en la plantilla y las competiciones que se juegan y una brecha entre el descanso que los chicos necesitan", agregó.

Klopp añadió que los futbolistas tienen dos semanas libres en un juego que demanda tanto físicamente e instó a que las ligas se sienten y hablen del asunto, "pensando en los jugadores y no en sus bolsillos".