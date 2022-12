Klopp no piensa en el Barcelona: "Prefiero centrarme en la Premier, tiene la misma importancia"

El entrenador del Liverpool afirmó además que su equipo no está cansado y que afrontará lo que resta de temporada de la mejor manera.

Jürgen Klopp, rechazó estar pensando ya en las semifinales de Liga de Campeones contra el Barcelona y recalcó que antes deben responder en sus duelos por la Premier League.

"Son todos partidos importantes. Ninguno de ellos está ganado de antemano", señaló Klopp sobre los próximos partidos ante Cardiff (18º) el domingo y frente al colista Huddersfield (20º) el viernes 26 de abril.

Después llegará el turno de jugar la ida de las semifinales de la Champions el 1 de mayo en el Camp Nou contra el Barcelona.

"Todo el mundo piensa en el Barcelona, pero antes del Barcelona prefiero centrarme en Cardiff y Huddersfield, que tienen exactamente la misma importancia para nosotros que otros partidos", insistió.

Klopp negó también que su equipo esté cansado y subrayó que es un momento decisivo en la temporada en el que está bien estar involucrado en dos competiciones.

"Seguimos vivos en la Liga de Campeones y en la Premier. No estamos cansados", aclaró el germano.

El alemán afirmó "sentir" lo que le ocurrió al Manchester City este miércoles cuando fue eliminado en la 'Champions' con un gol anulado por el VAR en el tiempo de descuento.

"Es increíble. De verdad que lo siento por ellos. Sé que hay gente que dice que sin el VAR hubiera sido gol, aún hay debate sobre ello. Era fuera de juego en el momento, pero era difícil verlo. Felicito al Tottenham", agregó.

"Dije al principio de temporada que ellos (el Tottenham) tuvieron el verano más difícil, no porque no ficharan a nadie, si no porque solo tuvieron dos semanas de descanso", añadió Klopp.

Los 'Reds' se enfrentarán este domingo al Cardiff City con la tarea de seguir vivos en la lucha por la Premier League y quizás aprovechar un tropiezo del Manchester City, que se mide al Tottenham Hotspur.

