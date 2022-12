Klopp ve alivio en la derrota del Liverpool: "Ahora podemos volver a jugar fútbol sin presión”

El entrenador del Liverpool dijo que la goleada encajada ante el Watford (3-0) va a "liberar" a sus futbolistas, que, a partir de ahora, jugarán sin la presión de batir récords.

El alemán Jurgen Klopp aseguró que su equipo reaccionará tras la derrota encajada en el estadio Vicarage Road. "Ya no habrá que hablar de récords", señaló el preparador de los 'reds', que acumulaban cuarenta y cuatro partidos sin conocer la derrota y dieciocho victorias seguidas en la Premier, algo solo conseguido antes por el Manchester City del español Pep Guardiola.

"El equipo no fue lo suficientemente bueno ante el Watford", dijo Klopp, que buscó el lado positivo: "No creo que se puedan batir los récords cuando se quiera. Se pueden romper cuando estás al cien por cien centrado en lo que quieres hacer, ya sea correr un maratón o lo que sea".

“Tienes que actuar y los jugadores lo hicieron para ganar cada uno de los partidos", subrayó.

“No fuimos lo suficientemente buenos. Ahora no sería positivo para mí mirar hacia atrás dentro de unos años y pensar que el Liverpool casi lo logró. Esa no es mi principal preocupación. No se puede cambiar", destacó Klopp.

"Íbamos a perder un partido en algún momento, y no lo esperábamos esta vez pero estaba claro que sucedería. Sucedió en este partido y ya considero bastante positivo que nos hayamos acercado a estos registros", indicó el entrenador del Liverpool.

"Ahora podemos volver a jugar fútbol con libertad, sin presión. No tenemos que intentar conseguir un récord. Solo tenemos que intentar volver a ganar partidos de fútbol ​​y eso es lo que haremos", insistió el técnico alemán del Liverpool, a solo cuatro victorias para amarrar el título de la Premier.

"Lamento la derrota pero el Watford ha sido mejor. Ahora tenemos la oportunidad de mostrar una reacción nuevamente y eso es lo que haremos", añadió el técnico red.

"Algunas personas me han preguntado si lo veía venir porque el último juego no fue el más convincente y tuvimos que remontar. Pero no significa que el próximo partido deba pasar lo mismo. Siempre se pueden cambiar las cosas", subrayó Jurgen Klopp.

"Lo que los chicos han hecho hasta ahora es excepcional, pero no ha terminado. Eso es lo único que me interesa, no ha terminado. Volveremos al 100% y veremos a dónde nos lleva y donde llegamos. No esperábamos la cantidad de partidos que ganamos. Pero no estamos sorprendidos ya que los jugadores mostraron el año pasado una temporada impresionante", concluyó.

