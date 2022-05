'Kun' Agüero: “En el partido frente al Alavés pensé que me iba a morir"

La vida de Sergio ‘Kun’ Agüero ha sido muy diferente después de que se retiró del fútbol a base de una arritmia cardíaca que le fue detectada cuando jugaba en el Barcelona. Un momento muy complejo para el jugador argentino.

“Salté a cabecear un balón y se empezó a taponarme la garganta. Quería gritar al árbitro y no podía. Empecé a ponerme nervioso, agarré a un defensa y le pedí que pararan el partido. Tras detenerse, no me dejaron continuar el partido. En aquel momento pensé: ‘Estoy por morirme, la concha de la madre’. Pensé que me iba para arriba. No quería poner en peligro mi vida”, expresó el exjugador del Manchester City en ‘El Hormiguero’.

El futbolista que tuvo sus inicios en Independiente de Avellaneda, expresó que tuvo varias sensaciones cuando llegó al Barcelona y comenzó su etapa en el club ‘catalan’ antes de comenzar los campeonatos oficiales.

“Empecé a sentirme mal en la pretemporada, tenía dolores de cabeza, calores, me sentía incómodo. Incluso estando lesionado estaba mal. Tenía mucha pesadez en la cabeza... En un entrenamiento, de repente, siento un mareo y me ahogaba bastante, y después empiezo a sentir el corazón latiendo mucho. Me hicieron diversas pruebas y todo salió bien”, comentó el ‘Kun’.

¿Cuándo fue el último partido del ‘Kun’ Aguero con la camiseta del Barcelona?

El último partido de Sergio Agüero con el Barcelona, fue el 30 de octubre del 2021 en el empate del equipo catalán 1-1 frente al Alavés por la Liga de España.

¿Cuándo fue el último partido del ‘Kun’ Agüero con la camiseta de la Selección Argentina?

El último partido de Sergio Agüero con la Selección Argentina, fue el 3 de julio del 2021 frente a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América. Ese día la ‘Albiceleste’ ganó a ‘la Tri’ con un marcador de 3-0.