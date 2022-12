Kylian Mbappé fue autocrítico: “No merezco ganar el Balón de Oro, hay mejores jugadores”

El delantero francés aseguró que "no hemos ganado todo con el PSG y en la Champions decepcionamos. Al fútbol no se juega solo y hay que aceptarlo". Además mencionó que sus favoritos para el certamen del dos de diciembre son Messi, Van Dijk, Mané y Cristiano.

El delantero del Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé aseguró este lunes que no merece el Balón de Oro este año e indicó que entre sus favoritos están Van Dijk, Mané, Messi y Cristiano Ronaldo.

"¿Este año? Hay que ser lúcido, no lo merezco. Hay jugadores que han hecho más", indicó en una entrevista concedida al diario francés "Ouest France".

Publicidad

Orlando Berrío no se cambia por nadie: “La Libertadores con Nacional y Flamengo fueron únicas”

El jugador galo consideró que lograr esa distinción que la revista "France Football" entregará el próximo 2 de diciembre en una gala en París no depende solo de su propia actuación.

"Con el PSG no hemos ganado todos los títulos nacionales y en la Liga de Campeones decepcionamos. Es cierto que a nivel individual he ganado bastantes trofeos, pero al fútbol no se juega solo y hay que aceptarlo", dijo.

Mbappé, de 20 años, añadió que conseguirlo no le preocupa: "Todavía tengo tiempo de ganarlo, no tengo prisa, no es algo que me obsesione".

En su podio de favoritos colocó al holandés Virgil Van Dijk, al argentino Leo Messi, al senegalés Sadio Mané y al portugués Cristiano Ronaldo, indicó "Le Parisien", que adelanta un extracto de esa entrevista que "Ouest France" publicará mañana.