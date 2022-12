El delantero francés Kylian Mbappé reconoció que para su futuro aspira a tener alrededor un "proyecto sólido" porque su objetivo es "ganar y jugar en un lugar donde pueda hacerlo".

¡Lille, campeón de la Liga de Francia! Venció 2-0 a Angers y conquistó la gloria

Publicidad

El atacante galo, máximo goleador de la Ligue 1 y elegido por el Sindicato de Futbolistas de Francia como el mejor futbolista de la competición rechazó dar pistas sobre su futuro y su continuidad o no en el París Saint Germain, con el que aún no ha renovado.

"Lo que yo quiero es ganar y sentir que estoy en un lugar en el que puedo hacerlo. Estar en un lugar en el que haya un proyecto sólido", dijo en una entrevista a Canal + el atacante francés que termina su compromiso con el París Saint Germain en junio del 2022.

"Vivo para el fútbol y por eso el proyecto deportivo es fundamental", indicó Mbappe que reconoció estar en conversaciones con su club, aunque no desveló progreso alguno en las negociaciones.

¡Grande, 'Panita'! Juan Guillermo Cuadrado, importante en la clasificación de Juventus a Champions

Publicidad

"Todos saben lo que me une a este club y que siempre he estado agradecido al presidente y a todos los entrenadores que he tenido", dijo.

"Soy muy claro con el club. Saben lo que me une al club, a la ciudad y al país. Pero quiero tener la sensación de que el equipo en el que juego puede hacer cosas grandes", añadió Mbappe.

Publicidad

"Hablo con el club. Estoy feliz por los cuatro años que he vivido, años excepcionales. Se harán las cosas como se tengan que hacer ya sea en un sentido o en otro", añadió el futbolista francés.