Kylian Mbappé: "Primero me fijé en Zidane y ahora soy admirador de Cristiano Ronaldo"

El joven astro francés, del registro del PSG, de su país, declaró su respeto por el actual entrenador del Real Madrid y también por el jugador de la Juventus, de Italia.

Kylian Mbappé se destapó en una entrevista que le concedió a 'Dayli Mail', en la que reveló los que son sus referentes en el mundo del fútbol. Esto, pese a estar llamado a ser una de las figuras rutilantes en los próximos años y justo cuando algunos de los grandes ya superaron la barrera de los 30 años.

"Primero admiré a Zinedine Zidane por todo lo que hizo con la selección de Francia y después a Cristiano Ronaldo", indicó el jugador del PSG y del seleccionado de su país.

Con respecto al actual entrenador del Real Madrid, Mbappé comentó que "ha ganado muchísimo y después de tantos éxitos sigue siendo un ganador. El ha dejado huella en la historia del fútbol y yo quiero escribir mi propio capítulo en los libros de historia".

Dentro de sus objetivos, el jugador de 21 años también se refirió a sus posiblidades de ganar el 'Balón de Oro'. "Estaría bien pero no me quita el sueño, no creo que tenga que ganarlo esta temporada o la siguiente, no quiero ponerme una fecha. Siempre pongo al PSG y a la selección como prioridad y los premios individuales son un bonus", finalizó Mbappé.

