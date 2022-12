 Kylian Mbappé suena para llegar a Real Madrid y Zidane lo elogia

Sin embargo, el DT de los blancos no pero no quiso alimentar los rumores sobre un posible fichaje del delantero francés, limitándose a afirmar que tenía "una opinión" sobre el asunto, que se reserva.

El diario deportivo madrileño Marca afirmó este viernes que la nueva joya del fútbol francés (18 años) habría hecho saber al Real Madrid su deseo de unirse al club once veces campeón de Europa.

Preguntado en rueda de prensa, Zidane recordó que Mbappé había considerado la posibilidad de entrar en las categorías inferiores del Real Madrid, antes de decidirse por las del Mónaco, equipo con el que ha explotado esta temporada marcando 24 goles.

"Estuvo a punto de firmar por el Real Madrid, pero al final no lo hizo", subrayó Zidane.

"Es un jugador que está mostrando todas sus cualidades, está haciendo una temporada excepcional, pero del resto no voy a decir nada porque sabéis que son comentarios sólo para decir cosas en la prensa", añadió.

"Yo me concentro sólo en mis jugadores y nada más porque no es muy bueno hablar de eso. Aunque tengo una opinión, nunca es bueno hablar de jugadores que no son míos", concluyó.

Marca no cita fuentes pero habla de contactos entre el Real Madrid y el entorno del jugador.

"El delantero ha dado el sí al Real Madrid a su posible fichaje. Quiere jugar en la entidad madridista y así se lo ha hecho llegar a los emisarios blancos que han contactado con el entorno familiar del jugador", escribe el diario.

El rotativo reconoce, no obstante, que la competencia podría ser dura con equipos como el París Saint Germain o el Mánchester United, aludiendo a una operación que "podría ir por encima de los 100 millones de euros".

La pretemporada promete ser movida en el campo de los fichajes en el Real Madrid, ya que los socios serán llamados a las urnas para elegir al presidente del club blanco, por lo que es un momento propicio para los fichajes espectaculares.