Kylian Mbappé y su futuro: "No lo sé todavía, estoy en París, he pasado cinco años increíbles aquí"

En la paliza 8-0 de Francia sobre Kazajistán, el jugador que más brillo fue Kylian Mbappé, quien marcó cuatro goles y dio una asistencia para sellar la clasificación de los 'galos' al Mundial de Catar 2022.

Luego del partido, el astro del PSG habló del momento que vive en su carrera y sobre su futuro, en el que muchos lo ven vistiendo la camiseta del Real Madrid.

"¿Mi futuro? No lo sé, no lo sé todavía. Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes", dijo el delantero en entrevista con 'TNT Sports Brasil'.

"Estoy en un buen momento, soy feliz en el terreno de juego y en mi vida. Ayuda a lograr un gran rendimiento" y habló sobre el tridente que forma con Benzema y Griezmann que para muchos es de los mejores del mundo. "No lo sé, no lo sé… Los otros equipos tampoco son malos. Hay grandes selecciones. Por supuesto, tenemos uno de los mejores del mundo, pero el mejor del mundo, es según los gustos de cada uno. Nos llevamos bien, queremos jugar los unos para los otros y sobre todo para la selección francesa", agregó el futbolista de 22 años.

Además, en otra entrevista con 'Téléfoot', Mbappé habló sobre su progreso como jugador: "Hoy tengo más confianza que antes, pero soy humilde y estoy decidido a hacer grandes cosas esta temporada. Sé de lo que soy capaz. Me refugié en el trabajo, porque hay que cuestionarse. No siempre es culpa de los demás".

También habló de su frustrado fichaje por la 'casa blanca': "Vaciar la mochila después de todos los rumores falsos, lo tácito ayuda. Pero estoy mucho mejor físicamente, bastante más contento con mi vida: ¡esto me ayuda a hacer grandes partidos!".

Y, por último, de Karim Benzema, compañero de selección y con quien podría compartir en un futuro en el conjunto 'merengue': "Benzema se merece todo lo que le pasa. Es un gran jugador, que marcó la historia del Real Madrid. Hizo grandes cosas con la selección: hizo un largo descanso, ha vuelto, y todo el mundo está contento con él", finalizó.