No, gracias.

La alta sociedad del fútbol, invitados de lujo y sorpresas: esto fue lo que dejó la gala de los premios 'The Best' 2019 La ceremonia organizada por la FIFA dejó muchas cosas que las cámaras no pudieron captar y por eso Golcaracol.com le trae lo más destacado y lo más curioso de la ceremonia ocurrida en Milán, Italia.