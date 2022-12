La caída de Hugo Rodallega en el Santiago Bernabéu, de la que se le burló Pablo Armero

El delantero colombiano recordó una anécdota jocosa cuando con la Selección disputó un partido contra España, en el estadio donde juega como local el Real Madrid, y que causó risas entre todos.

Hugo Rodallega realizó un en vivo, este martes, y recordó un momento de puras risas en la Selección Colombia, en un partido amistoso frente a la poderosa España.

Aquel encuentro fue el 8 de febrero de 2011, en el estadio Santiago Bernabéu, y terminó en resultado 1-0 en contra de la ‘tricolor’, aunque los nuestro dejaron una buena impresión.

“De la emoción de estar ahí, en ese partido contra España, y ese estadio full, había mitad y mitad, españoles y colombianos. Cuando vamos saliendo y yo voy saliendo entre el tercero o cuarto, yo iba subiendo esas escaleras rápido y en el último la típica, me caí, puse las manos y me puse de pie de una, pero iba atrás casi nadie, don Pablo Armero”, dijo entre risas Rodallega en la charla con su amigo Johan Arango.

Al ser preguntado por si en el momento se le burlaron mucho, el delantero del Denizlispor afirmó que: “En ese momento no me dijo nada, estábamos concentrados, no había chistes ni nada ahí”.

Sin embargo, todo cambio cuando terminó el partido y se encontraban ya en el camerino, con la alegría que caracteriza a los jugadores de la Selección.

“Cuando termino el partido, que habíamos perdido, pusimos música, sabroso, y se acordó Armero. Yo no sé porque en los en vivo no se ha acordado, lo digo acá y ya la gente se está dando cuenta”, contó.

Por último, Hugo Rodallega terminó relatando que: “Me agarró ese señor de ahí en adelante, con Giovanni Moreno, y hasta Falcao tiraba risa ese día. Me jodió en el hotel, en el camerino y para rematar llegamos al hotel y me habían robado, mejor dicho”.