La carta del DT de Croacia contra el presente de su país y los políticos

En el escrito, Zlatko Dalic, indica que los premios conseguidos por llegar a la final del Mundial de Rusia, serán donados a una fundación de niños, para que puedan conocer el Mar Adriático.

Luego del brillante papel que cumplieron en la Copa del Mundo, los croatas y más exactamente su técnico del seleccionado de fútbol, fue noticia por revelar una carta en donde resaltó los graves problemas que afronta su país, en medio de la incompetencia de los políticos.

Esto fue lo que escribió Dalic:

"Esta generación ha demostrado que un grupo de grandes futbolistas puede alcanzar la cúspide mundial sin importar la nación, el presupuesto o la importancia del estado. Escribo estas líneas por la difícil situación de Croacia. Croacia es el país más pobre de la Unión Europea, gobernado por miembros de lo que ha sido considerada como una organización criminal. Croacia es un país del que millones de personas se han marchado en los últimos 20 años.

Hoy, en Croacia, nuestros jubilados no son capaces de cubrir sus necesidades básicas, los jóvenes no pueden costearse la enseñanza, la sanidad se está colapsando y la judicatura protege al gran capital y es corrupta. Pido a los políticos y a todos los representantes de las autoridades que han llevado al pueblo al infierno de la miseria, la desesperación y la pobreza que se alejen de la selección de Croacia. No son bienvenidos en nuestro vestuario, no queremos hacernos fotos ni tratar con ustedes. Son quienes han hecho de Croacia el pueblo más pobre de Europa. Tenemos niños que nunca han visto el mar, y Croacia tiene más de mil kilómetros de costa (son 1.880). Tenemos niños que se van con hambre a la cama, porque sus padres, desempleados, no tienen qué darles para comer. La gente que le ha hecho esto a nuestro país no es bienvenida. Por favor, respetad nuestra decisión, no vistan camisetas de fútbol ni usen nuestro éxito para vuestra promoción.

Todo el equipo informa de que donará los premios del Mundial de Rusia a una fundación para los niños de Croacia. Esta fundación financiará las vacaciones de verano de aquellos niños que nunca han visto el Mar Adriático. Los miembros de la selección de fútbol croata están con el pueblo de Croacia y harán lo que puedan para ayudarle, más allá de las victorias. Todos los niños croatas van a tener la oportunidad de pasar al menos siete días en la costa croata. Es lo menos que podemos hacer por los más vulnerables".