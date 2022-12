La Champions, Libertadores y Suramericana regresan: estos son los mejores partidos de la semana

Más de 40 compromisos se disputarán entre martes y jueves de esta semana. GolCaracol.com le trae la fecha y hora de los encuentros más atractivos

Esta semana inicia la fase de grupos de la Champions League y se disputarán los cuartos de final de la Copa Libertadores y los octavos de Suramericana. Además, se conocerá el primer semifinalista de la Copa Águila.

El clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios por Suramericana se lleva las miradas de la ‘otra mitad de la gloria’. Además, el Deportivo Cali buscará remontar el marcador adverso del partido de ida frente a Liga de Quito (0-1).

Inter vs Tottenham; Liverpool vs PSG; Mónaco vs Atlético de Madrid y Real Madrid vs Roma son algunos de los partidos más atractivos del inicio de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

En la Copa Libertadores; River Plate, de Juan F. Quintero y Rafael Santos Borré, Boca Juniors, de Sebastián Villa, Edwin Cardona y Wilmar Barrios, y Palmeiras, de Miguel Ángel Borja, disputarán los cuartos de final.

Por otro lado, Junior y Atlético Nacional se miden por los cuartos de final de la Copa Águila.

Estos son los mejores partidos de la semana:

Martes 18 de septiembre:

Champions League:

11:55: Inter de Milan vs Tottenham

11:55: Barcelona vs PSV

14:00: Liverpool vs PSG

14:00 Shalke 04 vs Porto

14:00: Galatasaray vs Lokomotiv

14:00 Bruja vs Borussia Dortmund

14:00: Mónaco vs Atlético de Madrid

14:00: Estrella Roja vs Nápoles

Copa Libertadores:

19:45: Atlético Tucumán vs Gremio

Copa Suramericana:

19:45: Santa Fe vs Millonarios

Miércoles 19 de septiembre:

Champions League:

11:55: Ajax vs AEK

11:55 Shakhtar vs Hoffenheim

14:00: Valencia vs Juventus

14:00: Manchester Citiy vs Lyon

14:00 Real Madrid vs Roma

14:00: Benfica vs Bayern Múnic

14:00 Young Boys vs Manchester United

Copa Libertadores:

17:30: Independiente vs River Plate

19:45: Boca Juniors vs Cruzeiro

Copa Suramericana:

17:30 Caracas vs Atl. Parananense

19:45: Dep. Cali vs LDU Quito

Copa Águila:

19:30: Junior vs Atl. Nacional

Jueves 20 de septiembre:

Europa League:

11:55: Villareal vs Rangers

11:55 Sevilla vs Standard de Lieja

11:55: Lazio vs Apollon Limassol

11:55: Olympique de Marsella vs Eintracht Frankfurt

11:55: PAOK vs Chelsea

14:00: Arsenal vs Vorskla Poltava

14:00 Celtic vs Rosenborg

14:00 Olympiakos vs Real Betis

14:00: Ludogorets vs Bayer LEverkusen

14:00 Dudelange vs Milan

Copa Libertadores:

19:45: Colo Colo vs Palmeiras

Copa Suramericana:

17:30: Deportivo Cuenca vs Fluminense

19:45: Bahia vs Botafogo

