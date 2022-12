La confesión de un jugador de Boca Juniors: "Me han ofrecido droga y nunca acepté ni probé"

Ramón 'Wanchope' Ábila, jugador de los 'xeneizes', aceptó en medio de la cuarentena una entrevista a corazón abierto con un periodista argentino y tocó temas más allá de las canchas.

Ramón 'Wanchope' Ábila es uno de los jugadores importantes de Boca Juniors, de Argentina, que dirige Miguel Ángel Russo y en estos días habló en el canal de Youtube del periodista Matías Barzola.

Pero más allá de referirse a su presente futbolístico y al reciente título en Argentina de Boca, Ábila tocó temas relacionados con la sociedad.

“Todo el tiempo hay tentaciones. Si querés, la droga la tenés cerca. Tenés todo cerca. Me han ofrecido y nunca acepté ni probé. Siempre tuve en claro que quería jugar a la pelota y sabía que ese no era el camino”, dijo el argentino de entrada.

El potente atacante, que se hizo conocer defendiendo los colores de Huracán, habló de las comodidades que se ha dado gracias a su profesión.

"Tener plata es necesario. Me manejo de la misma forma, me junto con la misma gente y comparto con los mismos de siempre. Lo que trato de buscar es un bienestar a futuro para mis hijos y de disfrutar el camino. Me levanto a las seis y media de la mañana para ganarme la plata, no me la regala nadie", finalizó Ábila, compañero de los colombianos Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa.