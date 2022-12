La Copa Libertadores y la Sudamericana, con muchas incógnitas y sin luces para volver

La prensa argentina se refirió este lunes a la imposibilidad de retomar las dos competencias internacionales, por la pandemia del coronavirus. Hoy todo son dudas.

"Los directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol podrían mantener una reunión virtual en las próximas horas, preocupados por cómo continuará la actividad internacional en 2020 con la Libertadores y la Sudamericana ya iniciadas".

Publicidad

El fútbol corre por nuestras venas y si alguna vez soñó con jugar a la pelota, siga las historias de Gente con cancha

De esa forma inició una nota este lunes el sitio web 'TyC Sports', en la que se analiza la situación actual y las inquietudes que surgen desde diferentes países de nuestro continente, en cuanto si se podría o no retomar la competencia en la Copa Libertadores y también en la Sudamericana.

Y es que hoy resultan imposibles los viajes de un país a otro y ni siquiera son claros los tiempos para volver a las competencias a nivel local, por la propagación de la pandemia del coronavirus.

Paolo Guerrero y un susto grande que se pegó en Brasil: "Baja el arma que no somos ladrones"

Publicidad

"No todos los países tienen el mismo panorama. Todos tienen mayores o menores cantidades de casos y fallecidos, distintos estimativos sobre cuándo se darán los picos de contagio y diversas medidas gubernamentales, por lo que la actividad deportiva no volverá de manera uniforme. El fútbol continental, por supuesto, no está al margen", indicó el medio argentino.

En el caso del fútbol profesional colombiano tampoco hay claridad, en cuanto a una probable fecha para regresar y el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, ha sido reiterativo en que fútbol pronto no va a haber y que en los estadios no habrá público por un largo tiempo.

Publicidad