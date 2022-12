La esposa de Daniele Rugani está en embarazo y muy preocupada: “Tengo un miedo infinito”

Michela Persico está en el cuarto mes de embarazo y se mostró angustiada, luego de que el jugador de la Juventus diera positivo por coronavirus.

Daniele Rugani fue el primer jugador de la Juventus que sufrió el contagio del coronavirus, algo que preocupó a su esposa.

Michela Persico se refirió a la situación que viven y también de lo que le han dicho los médicos, con relación a su estado ce embarazo.

“Aún no puedo hablar de eso. Pero por el momento tengo que entender lo que sucederá. Espero que el virus no afecte el embarazo. Los médicos me aseguraron que no debería haber problemas. Pero ponte en mi lugar: tengo un miedo infinito”, señaló la pareja de Rugani, en declaraciones recogidas por ‘TuttoSport’.

Además, Persico habló de cómo comenzaron los síntomas del defensor de la Juventus, señalando que “no tenía síntomas y de repente dos líneas de fiebre, casi nada, pero el control arrojó positivo. Pero él estaba bien”.

Cabe recordar que el martes el mediocampista francés Blaise Matuidi fue el segundo futbolista de la Juventus en dar positivo por coronavirus.

