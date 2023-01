La exesposa de Dani Alves y un mensaje contundente, por el caso judicial del futbolista

Dani Alves es el tema en Europa y el mundo del fútbol, tras ser detenido por la denuncia que hay en su contra por supuesto abuso sexual a una joven, en una discoteca de Barcelona, en España.

Muchas han sido las reacciones respecto a este caso judicial en el ‘Viejo Continente’, pero hace algunas horas la que se pronunció al respecto fue la exesposa del futbolista brasileño.

Dinorah Santana, con quien Dani Alves estuvo casado, y quien es también su agente, fue clara y contundente por la situación que vive el lateral derecho.

“Dani jamás haría esto. Te lo digo porque le conozco desde hace 22 años y yo estuve casada con el 10. Me parece que es una pesadilla y que no está pasando”, afirmó de entrada para ‘TeleCinco’.

Seguido a eso, Santana mencionó que los dos hijos que tiene con Alves, están muy afectados por este caso judicial.

"Es un shock para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal”, contó sobre los descendientes de Dani Alves.

Cabe recordar que el pasado viernes el futbolista brasileño fue detenido en Barcelona y enviado a prisión preventiva, todo tras la denuncia de una joven, de 23 años, quien lo acusa de abusar sexualmente de ella, en el baño de una discoteca en suelo catalán, el pasado 30 de diciembre de 2022.

Por otra parte, la exesposa de Dani Alves afirmó que la abogada del jugador es la única que lo ha podido ver, y no hay muchos detalles del caso.

“Él le dijo a su abogada que me llamase para solucionar las cosas más urgentes. La abogada dice que no puede contar nada, pero me dijo que está trabajando en el caso y que necesita trabajar para ayudarlo a él, que no puede estar atendiendo a todo el mundo. Solo ella lo ha podido ver”, contó.

Hace algunos días, la actual pareja de Dani Alves, Joana Sanz, también se pronunció en sus redes sociales, pero pidió prudencia a los medios de comunicación, quienes la han buscado constantemente para hablar del tema, pero la mujer ha sufrido la pérdida de su madre hace algunos días, y se encuentra muy afectada por esa situación.

En las últimas horas, se habla de algunos videos de la discoteca en Barcelona, que serían clave para el caso en el que el futbolista es el señalado por supuesto abuso sexual. Antes de ser detenido, el futbolista con más títulos en la historia, había publicado un video en el que afirmaba que no conocía a la joven.