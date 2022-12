La exorbitante oferta que hizo el Barcelona por Neymar, pero que el París Saint-Germain rechazó

Según informó la prensa española, la propuesta del conjunto 'culé' habría incluido a dos jugadores importantes de la plantilla, más una cantidad importante de dinero. Aun así, para el cuadro parisino, no habría sido suficiente.

El Barcelona parece estar dispuesto a 'tirar la casa por la ventana' lograr el fichaje del astro brasileño, Neymar. De acuerdo al diario español 'AS', el club catalán habría ofrecido, de manera informal, 40 millones de euros más Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé.

Publicidad

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

Cabe recordar que, sin contar variables, el brasileño costó 120 millones, mientras que el francés 105. Lo que quiere decir que el equipo de la ciudad condal habría estado dispuesto a sacrificar una doble inversión de 225 millones de euros, más otros 40 adicionales para recuperar a 'Ney'.

Sin embargo, para el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi lo propuesto sería totalmente insuficiente para dejar ir a la estrella de su proyecto. De acuerdo a 'AS', el jeque no se sentaría a negociar si no hay, como mínimo, 300 millones de euros sobre la mesa.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Publicidad

Lo anterior sería con el fin de recuperar los 222 millones invertidos en 2017 para que Neymar llegara a la liga francesa. La prensa española ya se anticipa a unas negociaciones tediosas, largas y desgastantes para ambas partes.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados