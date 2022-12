La figura legendaria de la Selección Colombia que dijo no al Dortmund por el racismo

Faustino Asprilla se refirió, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, a los momentos racistas que vivió durante su carrera en el fútbol de Europa.

Faustino Asprilla confesó que durante mucho tiempo en Italia sufrió de racismo, cuando jugaba en el Parma y le tocaba jugar en condición de visitante.

De hecho, el ‘Tino’, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ contó con detalles lo que le sucedió en su época en el balompié de ese país.

“Cuando llegué me tocó una época muy dura, en el único estadio que no me gritaban cosas era en el del Parma, cuando salía a otra cancha era una tragedia, cada que tocaba la pelota ellos gritaban cosas diferentes, En Parma a otros jugadores negros no les gritaban nada, quizás por lo que yo jugaba ahí”, afirmó Asprilla.

Además, fiel a su estilo y muy sincero, se refirió a la vez que estuvo cerca de ir a un equipo alemán, pero como vio que en algunas discotecas no dejaban entrar a afrodescendientes, prefirió decir que no.

“Yo les cuento, cuando estaba en el Parma tuve la posibilidad de ir a jugar al Dortmund, antes que al Newcastle, se dio todo, era para la Champions que ellos ganan, pero cuando yo leo la prensa en Italia, ustedes se acuerdan de Julio Cesar, el central, el sale de la Juventus al Borussia Dortmund y a él no lo dejan entrar a una discoteca porque era negro. Yo por eso dije que allá no iba ni loco, porque a mi me gustaba ir a las discotecas, por ese motivo me quedé en Parma”, aseveró Faustino.