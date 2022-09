La Fundación Selección Colombia llegó con la iniciativa 'Goles que salvan vidas' a Villavicencio

Hay 'Goles que Salvan Vidas'. Y esa es la idea que tiene en su agenda de actividades la Fundación Selección Colombia, que sigue marcando la diferencia en pro de ayudar a los más pequeños desde el fútbol, formarlos desde la lúdica y distintos juegos en los terrenos de juego.

En esta oportunidad, la actividad, el mensaje e iniciativa llegó hasta la ciudad Villavicencio y allí más de 200 niños y niñas tuvieron la oportunidad de encontrar espacios de sana recreación y deporte.

"Básicamente todo los tenemos asociados a alejarse de riesgos, a comunicar a sus comunidades y a no tocar nada que sea extraño en el camino, que también puede ser asociados a los explosivos y a las minas, pero también a otros riesgos que afrontan en sus comunidades ", esas fueron las palabras de Ana Arizabaleta, de la Fundación Selección Colombia, al periodista de Noticias Caracol, Sneyder Rico.

Abel Aguilar , embajador de la Fundación Selección Colombia, compartió en la capital del Meta, con estos infantes y adolescentes, ensenándoles que desde el fútbol se puede transmitir un mensaje de paz y reconciliación.

"Acá uno aprende más, llega a la cancha y se olvida de los problemas que tiene uno en su casa o en el colegio, le enseña a ser alguien en la vida", dijo Dayana Velásquez una de las asistentes a la bonita convocatoria, liderada por la Fundación Selección Colombia y Spirit of Soccer.

De otro lado, Abel Aguilar cree que el deporte es fundamental para salvar vidas. "Viví el proceso desde niño, cuando estoy acá me identifico, me devuelvo a mis inicios. tuve oportunidades y gente que me ayudó muchísimo, por qué no hacerlo también, hay que dar oportunidades, hay que tener una buena información para formar personas antes que jugadores de fútbol o deportistas", sostuvo el exjugador de la Selección Colombia.

La iniciativa ha beneficiado alrededor de 30.000 jóvenes y niños en distintos departamentos del territorio nacional.