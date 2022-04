La historia de la foto de la celebración rabiosa de Freddy Rincón en el 1-1 de Colombia con Alemania

Hablar de Freddy Rincón es evocar siempre ese gol importantísimo para la Selección Colombia, que empató 1-1 con Alemania, en el cierre de la fase de grupos del Mundial Italia 1990, y que significó la clasificación a los octavos de final de dicho certamen.

El histórico del hecho quedó plasmado en una imagen que captó Jose Clopatofsky, de 'El Tiempo', quien este jueves habló con 'Noticias Caracol' y revivió ese instante que quedó para la posteridad. Esto volvió a tener vigencia por la muerte de Rincón Valencia, a sus 55 años y producto de un duro accidente de tránsito en la ciudad de Cali.

"Yo veo a Rincón corriendo, no sé cómo reaccioné, alcancé a tomar y a mandar dos fotos. Una inservible y otra que ustedes ya conocen", dijo Clopatofsky este jueves.

Además el experimentado periodista agregó y contó que "años después me encontré con Freddy, con otros jugadores de la Selección y me dijo que si yo tenía la foto. Le di una copia, yo me quedé con otra, compartimos firmas y dedicatorias".