La historia desconocida del gol de Freddy Rincón contra Alemania, en el Mundial Italia 90

Ese tanto de Rincón, a un minuto del final, igualó 1–1 el partido y le permitió al combinado nacional avanzar a la siguiente fase del certamen orbital.

Faustino Asprilla contó este martes que ‘El Pibe’ Valderrama le dio el pase a Freddy Rincón para que anotara frente a Alemania y no a Carlos ‘La Gambeta’ Estrada, porque estaba enojado con él.

“A mí me gustaría que le preguntaran al ‘Pibe’ por este gol… una vez le pregunté y me dijo que le dio el pase a Rincón y no ‘La Gambeta’, que estaba mejor acomodado, porque estaba furioso, que se comía muchos goles”, dijo Asprilla, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Cabe recordar que ese partido terminó igualado 1–1. Pierre Littbarski abrió el marcador para los alemanes y a un minuto del final Rincón igualó las acciones para el combinado nacional, tras un magistral pase de Valderrama.

El equipo que dirigía Francisco ‘Pacho’ Maturana consiguió avanzar a la siguiente fase del certamen orbital gracias a ese resultado y por eso es uno de los partidos más recordados por la afición colombiana.

