La imagen de Zlatan Ibrahimovic, en pleno Nápoles vs. Milan, que le da la vuelta al mundo

Zlatan Ibrahimovic siempre sorprender y este domingo, en el duelo entre Milan y Nápoles, no fue la excepción. Una imagen suya contralando la pelota, le dio la vuelta al mundo.

En la postal, se observa al delantero sueco con el balón en su pecho, mientras su cuerpo está inclinado hacia atrás, sus rodillas casi sobre el suelo y sosteniéndose con sus dos tobillos.

A James Rodríguez nadie le quita la sonrisa en su cumpleaños: “Gracias por el cariño”

Publicidad

Así, a sus 38 años, Ibrahimovic impresionó a todos los aficionados del fútbol que han sido testigos de las hazañas del exjugador del Ajax, Manchester United, Barcelona, Juventus, y entre otros.

Esto contrasta indudablemente sus declaraciones de la semana pasada donde afirmó que “no tengo el físico de antes y no puedo hacer todo lo que hacía antes. Me desenvuelvo con inteligencia. No estoy aquí como una mascota, quiero aportar resultados al club y a los aficionados".

Carlo Ancelotti sobre la nueva lesión de Yerry Mina: “Tiene un problema muscular”