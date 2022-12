La llamada de Juan Fernando Quintero a la exnovia de Sebastián Villa, para protegerla

Daniela Cortés habló por primera vez luego de la denuncia por supuesta violencia de género, y contó qué pasó minutos después de que el jugador de Boca Juniors se fuera a la casa de su compatriota.

El caso de Sebastián Villa día a día tiene nuevos relatos y mucho más luego de que Daniela Cortés, su expareja, hablara a un medio de comunicación.

Daniela Cortés y una declaración sorprendente: "Perdí un bebé, después de una golpiza"

La exnovia del jugador de Boca Juniors contó que minutos después de que se fuera Villa, recibió una llamada de Juan Fernando Quintero, quien habría recibido en su casa, a su compatriota.

“Él se fue de la casa y yo me quedé muy mal, asustada, estaba asustada por mi familia. Como a la hora, hora y media, no sé bien cuánto tiempo pasó, recibo una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que Sebastián iba a venir por el pasaporte, que no lo encontraba. Y yo le dije cómo le voy a abrir, me va a volver a pegar. Entonces ‘Juanfer’ me dijo que estuviera tranquila, que él no me volvería a tocar”, relató Cortés a 'Cronica TV'.

Además, señaló que el volante de River Plate le dijo: “Él está con mi primo, yo lo mandé con mi primo para que no te vuelva a hacer daño. Tranquila, ábrele, que busque el pasaporte y que se vaya”.

La expareja de Villa terminó su relato mencionando que “le abrí, con mucho miedo. Pero sí, efectivamente estaba el primo de ‘Juanfer’. Entró, tiró todo al piso, encontró el pasaporte y se fue insultando”.