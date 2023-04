La 'maña' de Emiliano 'Dibu' Martínez a la hora de tapar penaltis: acá lo que dijo

La Selección de Argentina se coronó campeona en el Mundial Qatar 2022 y uno de los responsables de que se hiciera realidad fue el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez. El jugador del registro del Aston Villa fue pieza fundamental en los lanzamientos del tiro penalti gracias a sus atajadas y ahora en una entrevista reveló el secreto para ser tan efectivo a la hora de detenerlos.

En la actualidad, el 'Dibu' es uno de los guardametas más polémicos y de los que más da de que hablar en el mundo. Desde aquel cruce con Yerry Mina en un tiro penalti se volvió tendencia y su figura se ha hecho más visible, a tal punto, que en la Copa del Mundo 2022, figuro en los juegos contra Países Bajos y Francia, por los 'cuartos' y la final, respectivamente.

Con sendas atajadas le dio la posibilidad a Argentina de ganar en una cita orbital después de 36 años. En una entrevista, el golero de los 'villanos' contó su estrategia para poner nerviosos a los pateadores. "Los pateadores eligen un lugar para el penal y con la calidad que tienen, la pueden poner ahí. Si te estás moviendo, creas caos y los pateadores ven diferentes objetivos, Lionel Messi me dijo eso, sí. Es más difícil. Cuando no me muevo, eligen un lugar y listo", dijo el 'Dibu'.

De esta manera, el goler argentino da cuenta que no solo recurre a tirar balones y a hablarle los rivales para desconcentrarlos. Y es que son muchos los que han sufrido, si bien su fama se la ha ganado con la 'albiceleste', Martínez también fue protagonista un particular episodio con el Aston Villa.

En el 2021, los 'villanos' se midieron contra el Manchester United y en los últimos minutos sancionaron un penalti a favor de los 'red devils'. De inmediato, Bruno Fernandes tomó la pelo para hacer la ejecución, sin embargo, 'Dibu' le insistió a Cristiano Ronaldo que lo pateara.

Esta acción puso nervioso a Fernandes quien acto seguido envió la pelota a las nubes y Martínez lo celebró a rabiar, tal como lo hubiera atajado. Las repercusiones de su accionar bajo los tres palos llegaron hasta la FIFA, quien ha adoptado por impedir de manera reglamentaria que los arqueros se muevan y tenga comportamientos indebidos hacías los lanzadores. Esta medida ha generado puntos a favor y también detractores, quienes se apegan a la famosa frase de que el 'pateador tiene mayor posibilidades de anotar que el guardameta de atajar'.