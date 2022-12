La nueva locura de Dani Alves: cambió los guayos por tacones

El defensor brasileño es conocido, además de su potencial en la banda derecha, por sus excentricidades que publica en las redes sociales.

Dani Alves, lateral diestro del Paris Saint Germain, compartió un video en sus redes sociales colocándose los tacones de su pareja y modelando.

Publicidad

Lea acá: Reinaldo Rueda: "Si llegan nuevos directivos y no quieren que siga, se me sale de las manos"

En su cuenta de Instagram, Alves cuenta con más de 20 millones de seguidores, a los que mantiene entretenidos con sus bailes y locuras.

El brasileño mostró una nueva faceta en su repertorio. Aprovechando que su novia, Joana Sanz, es modelo, el exBarcelona se puso los tacones y modeló para sus seguidores.

Publicidad

''En la semana de la moda, estoy listo para entrar por mi amor Joana Sanz'', escribió Alves en el video.

El defensor se perdió el Mundial por una lesión de rodilla, de la que se sigue recuperando. Pese a eso, estuvo en el Once Ideal de los premios 'The Best'.

Publicidad