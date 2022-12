La pareja de Paulo Dybala y los síntomas del coronavirus: “Noté que mi respiración cambió mucho”

Oriana Sabatini publicó un video en su cuenta de Instagram para hablar sobre el virus que ha sufrido junto a su pareja, el futbolista de la Juventus.

Paula Dybala, futbolista argentino de la Juventus, reveló este sábado en sus redes sociales que tanto él, como su novia, Oriana Sabatini, dieron positivo por coronavirus.

Publicidad

Dybala dijo que “por fortuna nos encontramos en perfecto estado” y les agradeció a sus seguidores por los mensajes que le han hecho llegar en estos días.

Ahora la que se manifestó fue Oriana, quien publicó un video en cuenta de Instagram y contó son los síntomas que empezó a sentir desde el principio.

Juan Guillermo Cuadrado y una mala noticia en Juventus: Dybala, con coronavirus

“Tenía tos, me dolía mucho el cuerpo, mucho la cabeza, cansancio constante, yo seguía entrenando porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien”.

Publicidad

“Ahora ya bajaron los síntomas, estoy mejor, sigo con la sensación de cansancio, pero no estoy tan mal como antes. Estoy bien en planos generales”, agregó.

Por último, la modelo argentina, afirmó que quería hacer el video para llamar la atención de quienes todavía no le han dado importancia a la emergencia y no están tomando los recaudos.

Publicidad

Video de Oriana Sabatini