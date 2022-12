La pelota no se detiene: los eventos futbolísticos más importantes del segundo semestre de 2018

Una vez concluido el Mundial de Rusia, las principales ligas del mundo iniciarán una nueva temporada y las selecciones volverán a ver acción en las tres fechas de preparación que la FIFA dispuso para lo que resta del año.

No cabe duda que el Mundial de Rusia acaparó toda la atención en este 2018. Sin embargo, el fútbol continúa y las estrellas del balompié internacional desde ya se están preparando para seguir entregando alegrías y desbordando pasión en los aficionados.

Por lo anterior, a continuación le presentamos todo lo que debe saber sobre los eventos futbolísticos más importante del segundo semestre de 2018.

Fútbol colombiano (Liga, Torneo y Copa)

La segunda estrella de la Liga Águila será el gran objetivo de la mayoría de equipos colombianos que iniciarán el campeonato este viernes, 20 de julio, y esperan estar en el partido final, el 9 de diciembre.

Mientras que el torneo de la B, también inicia este fin de semana. Al certamen le resta 15 fechas del todos contra todos para conocer los ocho clasificados que pelearan por los dos ascensos directos a la máxima categoría.

Por último, este 15 de agosto comenzarán los octavos de final de la Copa Águila, en donde se enfrentarán los clubes que lograron acceder a esta fase con los ocho equipos que se unen al certamen por haber estado participando a principio de año en torneos internacionales.

Copa Libertadores

El próximo 7 de agosto se pondrá en marcha los octavos de final del certamen con el duelo entre Estudiantes y Gremio. Atlético Nacional, único representante colombiano, jugará dos días después su partido de ida contra Atlético Tucumán, de Argentina.

River Plate, Boca Junior, Palmerias y Flamengo, son los otros clubes que también disputarán esta fase y cuentan con futbolistas colombianos.

Copa Suramericana

Desde este martes se reanudo el torneo con el partido entre Lanús y Junior de Barranquilla, por los dieciseisavos de final. Cali hará lo propio este miércoles frente a Bolívar y Santa Fe, el jueves, se medirá a Rampla Juniors. Mientras que Millonarios, el otro colombiano, jugará el 26 de julio contra General Díaz.

Champions League

El torneo más importante de clubes inició sus fases previas el pasado 26 de junio, las cuales concluirán el próximo 29 de agosto. Un día después, se llevará a cabo el sorteo de los ocho grupos del certamen.

Europa League

Al igual que la Champions, las rondas preliminares de este torneo iniciaron en el mes de junio. El 30 de agosto también se realizará el sorteo de la fase grupos y el 17 de diciembre, el de los dieciseisavos de final.

Serie A

La liga italiana se presentará ante el mundo el próximo 19 de agosto y tendrá como principal atractivo al astro portugués Cristiano Ronaldo, quien fue el gran protagonista del mercado de pases al fichar por Juventus tras nueve años en Real Madrid.

Liga de España

El viernes 19 de agosto se rodará el balón en territorio ‘ibérico’ con la mirada puesta siempre en Barcelona y Real Madrid. Sin embargo, clubes como Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla y Villarreal, querrán dar la sorpresa y romper con la hegemonía de estos dos gigantes.

Premier League

Uno de los torneos más competitivos del planeta comenzará el 10 de agosto. Todos los grandes equipos se reforzaron pensando en el título que la temporada pasada consiguió un Manchester City que de la mano del entrenador Pep Guardiola hizo historia y batió todos los récords.

Premios The Best de la FIFA y entrega Balón de Oro

Tras la disputa del Mundial todo el mundo estará a la expectativa de estos premios que han tenido como absolutos ganadores a Messi y Cristiano en la última década. Sin embargo, la esperanza para un nuevo vencedor crece este año luego de un discreto torneo en Rusia de ambos astros con sus selecciones.

The Best se llevará a cabo el 24 de septiembre en la ciudad de Londres, Inglaterra. Mientras que el Balón de Oro aún no tiene un día definido, pero se prevé que se realice a finales de 2018.

La Selección Colombia vuelve a ver acción

De cara a la preparación de la Copa América Brasil 2019, la ´tricolor’ tendrá la posibilidad de foguearse en las fechas FIFA programadas para el segundo semestre del año.

Aún si la confirmación de la continuación del técnico José Pékerman, Colombia por el momento ha oficializado un solo partido de preparación, el cual será el próximo 7 de septiembre contra Venezuela, en Estados Unidos.

Las tres fechas FIFA comprenden los días del 3 al 11 de septiembre, del 8 al 16 de octubre y del 12 al 20 de noviembre.

