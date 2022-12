La polémica que desató Neymar tras pretender homenajear a Stephen Hawking

Luego de ser operado de su lesión, el jugador brasileño quiso compartir una frase del científico recientemente fallecido, acompañado de una foto que causó todo tipo de comentarios.

Sentado en una silla de ruedas, con su pierna derecha completamente estirada después de la operación a la que fue sometido el pasado 3 de marzo Neymar pretendió homenajear a Stephen Hawking, científico recientemente fallecido.

“Uno tiene que tener una actitud positiva y debe sacar lo mejor de la situación en la que uno se encuentra”, escribió el jugador del PSG mientras se tomaba con humor la situación.

Este hecho no fue tomado de la mejor manera por parte de sus seguidores, quienes lo tildaron de “Insensible” y tomaron la situación como una falta de respeto hacía Hawking, que sufrió ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) durante 50 años.

Más allá de las intenciones del brasileño, el jugador quiso compartir una célebre frase del científico, quien, explica de esta manera su situación.

“Si estás discapacitado, probablemente no es tu culpa, pero no está bien culpar al mundo o esperar que se apiade de ti. Uno tiene que tener una actitud positiva y debe sacar lo mejor de la situación en la que uno se encuentra. Si uno tiene una discapacidad física, no puede darse el lujo de tener una discapacidad psicológica", señaló en su momento el científico.

