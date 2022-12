La prensa informa sobre futuros fichajes para Juventus, en medio de la pandemia del coronavirus

Italia es uno de los países más afectado por la propagación de la enfermedad, pero aún así se habla de la búsqueda de un delantero.

Todos los equipos del fútbol italiano se encuentran en aislamiento y encierro total a causa de la gravedad que reviste en dicho país la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, en las últimas horas se viene mencionando en la prensa europea sobre la posibilidad de que Juventus siga mejorando su plantilla para rodear a Cristiano Ronaldo de la mejor manera.

Y así las cosas, la 'Juve' estaría pensando en reforzar su zona atacante y desde ya han trascendido dos nombres de importancia: Mauro Icardi y Harry Kane.

"Ambos jugadores están considerados como galácticos, lo que ayudaría a retener a Cristiano Ronaldo en el equipo. El argentino, que milita desde esta temporada en el PSG, es la preferida por la entidad juventina. Además, se conoce el descontento que tiene Icardi en los últimos tiempos en París, ya que Tuchel no cuenta con él todo lo que le gustaría. La opción del argentino de volver a Italia no es descabellada", indicó 'As' este lunes.

