La queja de ‘El Tino’ en El Dorado: “Lo dejan morir a uno por no aplicarle una inyección”

El exjugador de la Selección Colombia llegó enfermo de España y no pudo recibir atención médica. Esta fue su denuncia.

Faustino ‘El Tino’ Asprilla se ha hecho famoso por sus divertidas y polémicas publicaciones en redes sociales. Sin embargo, este jueves las usó para quejarse de los servicios médicos que prestan en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

El exjugador de la Selección Colombia y el Parma italiano llegó a la capital procedente de España, con las rodillas inflamadas y no consiguió quien le aplicara una inyección.

Visiblemente molesto, Asprilla publicó un video en el que aparece en silla de ruedas y con una maleta sobre las piernas.

“Miren como estoy, me tuvieron que recoger en silla de ruedas. No puedo caminar, tengo la rodilla realmente inflamada. Tengo unas inyecciones que me aplico para eso, pero en la Cruz Roja me dijeron que no me la podían aplicar y en la otra parte tampoco. Lo dejan morir a uno por no aplicarle una inyección”, aseguró Asprilla.

Sin embargo, en la mayoría de comentarios que le hicieron a su publicación, los usuarios le manifestaron al exjugador que para este procedimiento es necesario contar con una fórmula médica.

Acabo de llegar al aeropuerto de Bogotá, tengo la rodilla muy inflamada, traigo unas inyecciones que me las debo aplicar y la Cruz Roja se niega a ponérmela. Son capaces de dejarlo morir a uno acá por una simple inyección! pic.twitter.com/vL9SHyWR7y — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) November 16, 2018

