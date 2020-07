La razón por la que Alejandro ‘Papu’ Gómez le dijo “no” a Boca Juniors

Sin duda Alejandro ‘Papu’ Gómez es una de las figuras de la gran temporada en el cuadro de Bérgamo. En un podcast reveló que en el 2019 le dijo que “no” a la opción de retornar a Argentina para jugar en Boca Juniors.

En charla con ‘Libres de humo’, del periodista Martín Reich, el popular ‘Papu’ dijo: "esto no lo sabe nadie, el año pasado me habló Aníbal Matellán (ayudante de Nico Burdisso en la secretaría técnica) para llevarme a Boca. El equipo estaba peleando por entrar en Champions. Hace ya cuatro o cinco años que el Atalanta está peleando en los primeros lugares. Estaba Alfaro, que a mí me tuvo en Arsenal. Yo tengo una muy buena relación con Aníbal y me llamaron para ver si me interesaba. Mi respuesta fue que estaba cómodo acá, que no era momento para volver a Argentina".

Cabe recordar que Gómez, en Argentina, fue recordado por su paso por el San Lorenzo de Almagro.

En la actualidad es gran amigo de los atacantes goleadores colombianos, Zapata y Muriel, en el Atalanta.