La reacción de Ezequiel Garay por desnudo total de su esposa en redes sociales

El defensor argentino del Valencia, de España, se mostró de buen humor en uno de los comentarios sobre la foto en la que su esposa mostró todo su cuerpo mirando al horizonte.

Se trata de Tamara Gorro, esposa del futbolista Ezequiel Garay. Ella, quien publicó una fotografía en Instagram con un sentido mensaje, pero con un desnudo total fue motivo de reacciones, principalmente la de su marido.

“MUJER EN LIBERTAD. Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre”, fue el pie de foto que la presentadora de televisión posteó.

Hasta ese momento todo era normalidad, pero Garay le comentó.

Saboteando la imagen, el defensa del cuadro ‘ché’ escribió: “No sabía te que tenía este tesoro en casa”.

El post ha suscitado todo tipo de comentarios.

