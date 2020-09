La relación de 'Quino', creador de Mafalda, con el fútbol: "Me importa como fenómeno social"

El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como ‘Quino’ y popular por ser el creador de Mafalda, falleció este miércoles en Mendoza, su ciudad natal, a los 88 años, confirmaron a Efe fuentes del entorno del autor.

Quino desarrolló las aventuras de su personaje más popular entre 1964 a 1973, aunque las historias de la icónica niña se han replicado en todo el mundo hasta la actualidad.

Pero además de la famosa tira cómica, el dibujante y humorista argentino siempre fue muy crítico con el fútbol, al que no veía tanto como un deporte, sino como un fenómeno social.

Así lo dejó en evidencia en varias de sus viñetas y lo expresó en una de sus tantas charlas.

"El futbol me importa como fenómeno social. Me intriga la ceguera que crea y que no se da en otros deportes. Siempre me pregunto qué lleva a la hinchada a ser tan violenta", dijo.

En alguna oportunidad también cuestionó el poder y la corrupción de la FIFA, el organismo rector del fútbol en el mundo.

Por lo reciente del fallecimiento, aún no ha resuelto cómo será el funeral, que se da en un contexto de fuertes restricciones por la pandemia del coronavirus.