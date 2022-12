“La rivalidad de Atlético Nacional no es con Junior, siempre ha sido con Millonarios”

Eso dijo el técnico Francisco Maturana, en una charla con el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, en el cumpleaños número 73 del club más laureado en la historia de Colombia.

Este jueves, Atlético Nacional cumplió 73 años de fundado. Uno de los estrategas más exitosos que ha pasado por las toldas ‘verdolagas’ es posiblemente ‘Pacho’ Maturana.

De la mano del chocoano, el verde de la montaña levantó la Copa Libertadores, de 1989, con un equipo conformado enteramente por jugadores de nuestro país.

En dialogo con ‘Blog Deportivo’, de 'Blu Radio', ‘Pacho’ Maturana recordó cómo aquel Atlético Nacional, que levantó la Libertadores en El Campín, era un equipo que representaba a Colombia.

“Esto nació en 1986, cuando fuimos al Caldas. En ese momento era un equipo netamente de jugadores colombianos, no por convicción, por necesidad. Ese equipo empezó se construyó con jugadores de todo lado. Por eso es que la gente en Cúcuta era hincha de Cúcuta y del Caldas; en Barranquilla de Junior y del Caldas, porque era un equipo de todo Colombia. En Nacional querían hacer eso, desde la convicción, a tal punto que también me convencieron a mí”, afirmó.

Más adelante, al indagar sobre la repercusión que tuvo el obtener el título de Copa Libertadores, Maturana dijo que: “Uno se asombra porque, no tanto a nivel local, pero para la gente del fútbol, impactó más en el exterior. Hay un reconocimiento de Paraguay, desde Uruguay, desde Argentina. Lo ponen a uno sensible de lo que fue. Ese Nacional no apareció en el 89, fue en el 87. Ahí están las enseñanzas, los dirigentes no aflojaron porque en el 87 no ganamos. No solamente se le dio el primer título de Copa Libertadores a un equipo del pacífico, también sirvió de base para ir a tres Mundiales”.

Por su parte, cuando Faustino Asprilla, referente de la Selección Colombia dirigida por Maturana, entró en la conversación, ‘Pacho’ lleno de sentimientos le respondió a los halagos del vallecaucano.

“No sabes cuánto me alegra, para mí el conversar él fue algo medicinal. Usted sabe cómo es la felicidad de papá. A mí me alegra que usted este en forma. Usted es inspiración para mucha gente, porque ahora los equipos están llenos de morochitos, antes los morochitos eran muy poquitos, tenían que ser muy buenos. Un día hablando con Arrigo Sacchi, me dijo que Faustino era un dinosaurio, una cosa excepcional”.

Finalmente, cuando se le indagó por Barranquilla, el chocoano se refirió con mucho agradecimiento a la ‘arenosa’. Ciudad, donde él llevó a la Selección Colombia.

“Nosotros nos sentíamos cómodos en Barranquilla, a los jugadores de Nacional les gustaba ir a Barranquilla. No sé de dónde sacaron la rivalidad de Junior con Nacional, si la rivalidad siempre ha sido con Millonarios. Barranquilla le abrió las puertas a Nacional”.