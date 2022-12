La Selección Brasil ya tiene toda su banda para enfrentar a Rusia y a Alemania en los preparatorios

La ‘canarinha’ cuenta con todos los jugadores que militan en los dos equipos más grandes de España, Real Madrid y Barcelona. El único ausente es el lateral de la Juventus, Alex Sandro por una lesión muscular.

La selección de Brasil se entrenó este martes en Moscú con todos los jugadores convocados, con la excepción de Alex Sandro (Juventus), que sufrió una lesión muscular y ha tenido que ser sustituido por Ismaily (Shakhtar).

Publicidad

Tras una primera jornada en la que el técnico de la canarinha, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', sólo tuvo a su disposición a nueve futbolistas, este martes contó con todos los internacionales que llamó para los amistosos frente a Rusia y Alemania.

Entre los futbolistas que saltaron hoy al estadio del Spartak Moscú, figuraban los madridistas Marcelo y Casemiro, y los barcelonistas Coutinho y Paulinho.

Los brasileños están de suerte, ya que justo hoy las temperaturas en Moscú aumentaron y, por vez primera en todo el año, rondan los cero grados, aunque por las tardes las temperaturas suelen bajar.

Casemiro, que compareció en rueda de prensa junto a Douglas Costa, admitió que la baja de Neymar sería un revés para cualquier equipo.

Publicidad

"Pero nuestro grupo de ataque es suficientemente fuerte para jugar incluso sin él. El partido del viernes es una inmejorable oportunidad de jugar en el país del anfitrión del Mundial", señaló.

A su vez, comentó que los favoritos para ganar el Mundial, además de Brasil, son España, Argentina, Alemania y Bélgica.

Publicidad

"Pero en el fútbol eso no es siempre el factor decisivo. Pueden ocurrir sorpresas en cada partido. Yo he mencionado a los equipos más fuertes, pero favoritos no hay. Los nombres en las camisetas no ganan títulos, hay que demostrarlo en el campo", dijo.

Lea acá: Juan Carlos Osorio ya tiene la lista de México para el Mundial Rusia 2018

Según la Confederación Brasileña, Sandro fue examinado por el médico de la selección, Rodrigo Lasmar, quien concluyó que el jugador no puede recuperarse a tiempo para los amistosos del equipo nacional.

Curiosamente, Sandro había sido convocado por Tite después de que el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, Filipe Luis, también se lesionara en Moscú, en partido de Liga Europa contra el Lokomotiv Moscú, donde se rompió el peroné de su pierna buena.

Publicidad

Brasil se enfrentará el viernes al equipo anfitrión del Mundial en el estadio Luzhnikí, escenario del partido inaugural del torneo el próximo 14 de junio y de la gran final el 15 de julio.

Posteriormente, los brasileños viajarán a Alemania a jugar el martes contra la campeona mundial, en el primer duelo entre ambos desde el famoso 7-1 de las semifinales del Mundial de 2014, la mayor humillación de la historia de la "Verdeamarela".

Publicidad

El coordinador técnico de la Federación Brasileña de Fútbol, Edu Gaspar, adelantó el pasado lunes en la capital rusa, que Brasil jugará dos amistosos antes del Mundial: el 3 de junio ante Croacia y el 10 de junio contra Austria.

Brasil debutará en el Mundial de Rusia el 17 de junio contra Suiza en Rostov del Don.