"La Selección Colombia es favorita en su grupo del Mundial": 'Bolillo' Gómez

El entrenador de la Selección de Panamá habló este jueves con 'Blu Radio' y analizó el destino que deparó el sorteo de la Copa del Mundo para los dirigidos por José Pékerman.

"Yo ya he estado en cinco mundiales y los mundiales son tan especiales. Hay que ver la reacción de los jugadores. Uno viene de Eliminatorias que son muy complicadas y hay que ver qué pasa en el Mundial".

Esas fueron las palabras de Hernán Darío Gómez, seleccionador de Panamá, a 'Blu Radio' al referirse a la complejidad que representa participar en la máxima cita orbital.

'Bolillo' también se refirió a la Selección Colombia, que se ubica en el grupo H y enfrentará a Polonia, Japón y Senegal.

"Polonia tiene su nombre, pero Colombia es favorita en su grupo. Antes fui entrenador, ahora soy hincha de Colombia y así lo veo. Espero que Colombia pase en su grupo", agregó Gómez.

En medio de la entrevista con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, el antioqueño recordó el episodio polémico por el que tuvo que dejar la dirección técnica de Colombia.

"Parece que yo fuera el más malo del país, hay algunos que me tienen de caballito de batalla, pero no se dan cuenta que hay unos más malos que yo. Si no fuera la clase de persona que soy, ustedes creen que hubiera ido a trabajar a otro lado", comentó 'Bolillo'.