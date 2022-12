La triste historia del futbolista uruguayo que gastó su fortuna de 14 millones de dólares

Se trata de Fabián O’Neill, quien jugó con Uruguay el Mundial de 2002 y pasó por clubes como Juventus, Cagliari, Perugia, de Italia; y en Nacional, de su país.

"Tuve 14 millones de dólares y los perdí. Pero a mí no me molesta ser pobre". Esa fue una de las tantas confesiones del exfutbolista uruguayo Fabián O’Neill, quien se destapó en una amplia entrevista con el diario ‘El País’, de su país, y que hoy atiende ocasionalmente un puesto de frutas y verduras.

“Yo teniendo para tomar y que mis hijos estén bien, ya está. Que mis hijos estén sanos es tener un platal para mí. Después comer, se come arroz con huevo igual”, agregó O’Neill, a quien alguna vez Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, calificó como uno de los mejores jugadores que había visto.

¿Pero cómo se gastó 14 millones de dólares? El uruguayo contó las que fueron sus aficiones en los tiempos de gloria deportiva.

Publicidad

“El dinero se fue en caballos, en mujeres y en apuestas. Eso fue lo que hizo que no te quede nada. Cuando era jugador apostaba más, porque tenía más plata. Ahora no puedo porque no tengo nada”, finalizó O’Neill, quien además declaró que no le gusta mucho trabajar y que lo suyo es la bohemia.