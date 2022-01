La tristeza de Faustino Asprilla por la muerte del que fue su 'padre' en Italia

Faustino Asprilla comenzó el 2022 con una noticia que lo llenó de tristeza y se lo hizo saber a sus seguidores en redes sociales.

“Hoy me levanté con una tristeza profunda, se nos acaba de ir Calisto Tanzi, quien fue el dueño del Parma el señor que hizo grande a una ciudad pequeña porque sin él no hubiera existido el Parma”, escribió de entrada.

Además, el ‘Tino’ mencionó que él dirigente siempre lo trató como un hijo y fue el que le di la oportunidad de jugar en Europa.

“Fue el que hizo posible el sueño que yo fuera a jugar a Italia, que siempre me trató, no como un futbolista, sino como a su hijo, me brindó su apoyo su cariño y su amor no solo a mí sino a todos los jugadores que pasaron por Parma. Él era uno más del camerino de nosotros era una persona muy noble y leal, daba alegría verlo. Un caballero en todo el sentido de la palabra. Todo lo que nos prometía en Parma siempre lo cumplía”, agregó.

Para finalizar, Asprilla recordó el día en el que el dueño del Parma le prestó su avión para poder viajar a ver a su madre, quien había fallecido.

“Mi mejor recuerdo y más grande agradecimiento hacia él, y es que nunca voy a olvidar el día que mi madre murió, en medio de mi desespero fuiste la persona que te levantaste a las 10:00pm y fuiste a mi casa a consolarme y no solamente eso, tuviste la nobleza de prestarme tu avión para que yo viniera al entierro de mi mamá. Eso lo voy a llevar siempre en mi corazón”, finalizó.

Cabe recordar que Faustino Asprilla militó en el Parma, de Italia, de 1992 y 1999, estando en seis temporadas, jugando 150 partidos y marcando 43 goles.