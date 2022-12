La UEFA podría castigar a Neymar por sus declaraciones, tras la eliminación del PSG

La confederación europea abrió un expediente disciplinario al jugador brasileño por sus declaraciones tras la salida del equipo francés, ante el Manchester United en octavos de final de la Champions.

El partido, jugado el pasado 6 de marzo en el campo del PSG, terminó con victoria inglesa por 1-3.

Vea también: Zinedine Zidane dirigió su primer entrenamiento tras su regreso al Real Madrid

Neymar, lesionado, siguió el encuentro desde la grada y en los últimos minutos desde la banda, donde se encontraba cuando el colegiado, ayudado por el VAR, señaló un penalti de Kimpembe en el tiempo de descuento que, marcado por Raishford, supuso la eliminación de los franceses.

El brasileño calificó de "vergüenza" la decisión arbitral y dijo en las redes sociales que no se podía pitar penalti en esa jugada. "Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a poner manos de espaldas?. El penalti no existe", escribió en Instagram.

El expediente disciplinario que se le ha abierto se basa en el artículo 31.3 del reglamento de la UEFA.

Publicidad