¡La última del Diego! Maradona concede entrevista manejando y en aparente estado de ebriedad

Tras sus salidas polémicas durante el Mundial de Rusia 2018, en las últimas horas salieron a la luz controvertidas imágenes del exfutbolista respondiéndole en un lamentable estado a la prensa argentina.

Diego Armando Maradona reapareció en Argentina para hablar con la prensa de su país. Sin embargo, en la entrevista se ve al exfutbolista manejando y en aparente estado de ebriedad.

A duras penas se entendió las respuestas del que fuera considerado el mejor jugador del mundo en su época.

Maradona, quien regresó a su país el pasado viernes para pasar vacaciones con su familia, estaba acompañado por su esposa Rocío Oliva al momento de responder a las preguntas de los periodistas que estaban presentes.

"Yo no tuve absolutamente nada. No tengo nada. He estado con mi mujer. Vi a mi nieto, que es lo más grande del mundo", fue una de las pocas frases que se alcanzó a entender de un polémico Maradona.

El astro previamente habría criticado duramente la gestión de la AFA tras la eliminación de la Selección de Argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia.

Justamente, en el certamen orbital, Maradona tuvo reprochables comportamientos por lo que la FIFA decidió suspender sus funciones como embajador del ente rector.

Vea la entrevista de Diego Maradona en aparente estado de ebriedad:

Alarmante estado de Maradona en su visita al país. pic.twitter.com/lVdGhc8lOH — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 23, 2018

