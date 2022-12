La vez que la justicia inglesa retuvo al ‘Tino’ Asprilla: “Regalé plata y se pusieron a comprar droga”

El exjugador de la Selección Colombia contó el penoso momento que tuvo que vivir por culpa de un conocido a quien, por ayudarlo, terminó perjudicándolo.

La presencia de Faustino Asprilla en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, da para todo tipo de vivencias a lo largo de la carrera de uno de los futbolistas más importantes de nuestro país y también para recrear hechos que pasaron con sus compañeros.

Publicidad

En esta ocasión, el ‘Tino’ rememoró un momento que quisiera olvidar. Pues se trató de la vez que tuvo que comparecer ante la justicia inglesa porque le regaló dinero a un amigo, quien lo uso para cometer actos ilícitos.

Hernán Torres: “Álvaro Montero quiere jugar en Europa, se van a llevar a un gran arquero”

“Cuando jugaba en Newcastle conocí a William Muñoz, quien jugó en la Selección Colombia y se encontraba en Londres buscando equipo; él estaba con más amigos. Uno de esos muchachos, que me ayudaban a mí a todos los favores que necesitaba, me llamó un día a decirme que estaba muy mal, aguantando hambre y sin trabajo. Entonces yo le regalé mil libras esterlinas”, contó Asprilla.

“Le entregué la plata en el aeropuerto un día que viajé a Colombia para un partido de la Selección en las Eliminatorias para el Mundial de Francia 1998. Después de que jugué me llaman y me dicen que en Inglaterra me iban a ‘echar mano’ porque ese muchacho había agarrado las mil libras para comprar droga”, prosiguió.

Publicidad

Ante este susto, el histórico delantero del fútbol colombiano siempre sostuvo su inocencia, sin desconocer que, a su llegada a Inglaterra, fue tratado mal y en la opinión pública despertó todo tipo de sospechas.

James completó su tercera práctica con Real Madrid, en medio de las versiones que lo vinculan al Atlético

Publicidad

“Yo a todo el mundo le decía que no tenía nada que ver en eso, porque le había dado la plata para que comprar comida, no esas güevonadas. Si compró eso era problema de él, no mío”, rememoró.

“Cuando llegué a Londres, me tocó ir a declarar. Newcastle me puso ocho abogados; pero siempre sostuve que nunca tuve que ver son eso. Entonces me preguntaron que qué deberían hacer con él y yo les respondí con ojalá la metieran mil años. Qué voy a estar metido yo en esas vainas, en mi vida me he fumado si quiera un cigarrillo”, concluyó.