La vez que los compañeros de equipo de Ronaldinho no quisieron que él estuviera en el entrenamiento

Ronaldinho siempre llamó la atención en cualquier equipo por el que pasó. El exjugador brasileño fue el ganador del Balón de Oro en el 2005 y también estuvo en el título de la selección de su país en el Mundial de Corea-Japón 2002.

El delantero era uno de los más llamativos en el campo de juego, lo que lo llevó a estar en grandes equipos como el Barcelona, Milán y Paris Saint Germain. A pesar de ello, hubo una ocasión en la que los jugadores del equipo en el que se encontraba, no quisieron entrenar con él.

Fue en su penúltimo club como profesional. 'Dinho' tuvo un exótico e inesperado paso por el fútbol mexicano, precisamente en el Querétaro, luego de su salida del Atlético Mineiro, con quien fue campeón de la Copa Libertadores en el 2013.

En el 2014, el ídolo brasileño llegó a territorio 'manito', a jugar con los 'Gallos Blancos'. El por entonces experimentado futbolista, era el más reconocido de la Liga mexicana de fútbol y tenía varios compromisos comerciales, con los cuales cumplía los lunes, por lo que no iba a entrenar.

Esa ausencia en el primer día de la semana no gustó mucho a sus compañeros, en un principio. A medida que los resultados se fueron dando y Ronaldinho fue encajando en el equipo, dejaron de ponerle cuidado a su falta de presencia los lunes.

Una vez, cuando el ambiente era el propicio, porque el grupo venía de conseguir varios triunfos, el brasileño decidió ir a entrenar un lunes, ya que no tenía compromisos publicitarios. Sus compañeros, que ya se habían acostumbrado a no verlo ese día, no lo dejaron practicar con ellos, ya que decían que así habían logrado las victorias previas.

"Ronaldinho ya estaba tan contento en el grupo que hubo un lunes en el que se le ocurrió aparecer y le gritaban que se fuera", dijo su entrenador de ese entonces, Víctor Manuel Vucetich, sobre la situación en entrevista con el podacast Desde la Reda de Medio Tiempo.

Efectivamente el brasileño no entrenó ese día con el Querétaro y el club firmó una gran temporada, siendo finalista en la Liguilla local.

¿En qué equipos jugó Ronaldinho?

Gremio; Flamengo; Atlético Mineiro y Fluminense en Brasil, Barcelona en España, Milán en Italia, Querétaro en México y Paris Saint Germain en Francia