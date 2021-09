La victima del pelotazo de Cristiano Ronaldo reveló que tuvo una fuerte discusión con él años atrás

Cristiano Ronaldo protagonizó un particular hecho en la previa del partido entre Manchester United y Young Boys, en el arranque de la Champions League. En el calentamiento, el portugués lanzó un pelotazo que impactó con Marisa Nobile, una agente de logística que trabajaba en el evento, quien posteriormente confesó que ya conocía a 'CR7' y tenía una muy mala impresión él.

"Una vez terminé discutiendo con él. Se acabó el partido y siguió entrenando en el campo. Nosotros (los guardias de seguridad) estábamos muy cansados ​​y él no se iba. Fui a quejarme, ni siquiera sabía quién era, lo juro. Le dije: 'Hombre, estamos cansados, tienes que irte'. Se enojó conmigo y me insultó. Luego yo también lo insulté. Fue muy grosero, maldijo y me mandó a... ese lugar", declaró la agente, recordando una anécdota que tuvo con Ronaldo cinco años atrás, cuando pertenecía al Real Madrid.

Sobre el golpe que la dejó tendida en el suelo varios minutos, Nobile dijo: "Cuando me di la vuelta y miré a la audiencia, sentí algo realmente fuerte en mi cabeza. Cuando me doy la vuelta vi a Ronaldo que me estaba frotando la cara, me tomaba de la mano y me preguntaba si estaba bien. 'Todo va a estar bien', me decía. '¿Es verdad? ¿De verdad eres tú?', dije. Él me contestó: 'Por supuesto que sí, soy Cristiano Ronaldo'. Y yo dije: "estoy soñando".

La situación se arregló al final del partido, cuando Cristiano se acercó para regalarle su camiseta.

"Mis hijos ya me la han pedido y no hay forma de que esta camiseta se quede con otra persona. La pondré en un marco, es algo especial. Hasta el martes no me gustaba Cristiano Ronaldo'", concluyó Marisa.