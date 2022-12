“Las comparaciones jamás se deben hacer, es Luka Romero no el ‘Nuevo Messi’”

Pepe Romero, abuelo de la nueva sensación del fútbol español, habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, tras el debut de su nieto con Mallorca en el partido frente a Real Madrid.

Luka Romero, al que los medios llaman el 'Nuevo Messi', hizo historia el pasado miércoles al convertirse en el futbolista más joven en debutar en la liga española con apenas 15 años, desbancando el récord que tenía el jugador del Celta de Vigo Francisco Bao Rodríguez desde hace 80 años.

El pequeño mediapunta saltó al campo por Iddrisu Baba en el minuto 83 del duelo contra el Real Madrid y pese a perder 2-0 con el club blanco, Romero deja grabado su nombre en la historia del campeonato español.

Nacido en la ciudad mexicana de Durango de padres argentinos, Romero es la perla del Mallorca, con cuyo primer equipo había entrenado por primera vez a principios de junio.

Por eso, este jueves su abuelo Pepe Romero habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ y no ocultó la felicidad de ver a su nieto hacer historia.

“El debuto me sorprendió muchísimo. Para mí fue algo impresionante, me emocionó bastante. Como abuelo fue algo especial, realmente me puse a llorar. Las desgracias es que me tocó verlo solo por todo esto del coronavirus”, aseguró.

A la hora de ser cuestionado sobre el apodo de su nieto, el ‘Nuevo Messi’, Romero fue enfático y afirmó que las comparaciones generalmente jamás se deben hacer. Es Luka Romero, no más”.

“Él tiene un ángel futbolístico, sus cualidades son de nacimiento y tiene mucho para dar. Ha generado su propio estilo y cuenta con un poco de cada cosa. Cuenta con un futuro impresionante”, aseveró.

Romero, que cuenta con nacionalidad mexicana, española y argentina; se inclinó por la ‘albiceleste’, con la que ya se proclamó subcampeón en el Campeonato Sudamericano Sub-15 de 2019 e iba a disputar un torneo en Francia con la Sub-17 argentina en abril, que fue suspendido por la pandemia de coronavirus.

