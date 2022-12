Las dos mujeres detrás de Juan Daniel Roa, el hombre de los 380 partidos con Santa Fe

Ángela Gordon (esposa) y Sophie Roa Gordon (hija) han sido el sostén del jugador bogotano. Ellas no han faltado nunca en El Campín. Una familia y un cuerpo técnico ‘cardenal’ que no conoce barreras.

No es fácil para un jugador apartarse de la presión y la locura que se generan con el fútbol, pero existe un lugar invisible y mágico donde estas cosas no tienen espacio y es la familia.

En ese nido personal e impenetrable es donde Juan Daniel Roa ha encontrado el equilibrio y el amor necesarios para crecer como persona y como futbolista en su club, Independiente Santa Fe.

En el cariño de la esposa y en los besos de su pequeña hija ha estado el apoyo que ha fortalecido al joven jugador bogotano, de 27 años, recientemente convocado a la Selección Colombia de mayores.

Ángela Gordon (esposa) y Sophie Roa Gordon (hija) –y ahora también Mía que nacerá en junio– se han convertido en un cuerpo técnico para Roa Reyes durante su carrera.

“Dios es mi aliado para levantarle el ánimo. En casa lo consiento, tengo detalles con él y trato de inyectarle la energía necesaria para esos momentos difíciles”, asegura su esposa, mercadóloga profesional, ‘influencer’ y creadora de su propia marca de ropa.

Con ocasión del Día de la Mujer, Ángela habló con GolCaracol.com y abrió el libro íntimo y sagrado que solo ella y su esposo conservan, para dar a conocer la importancia que tienen las parejas de los futbolistas.

¿Cómo se conoció con Juan Daniel?

“Él me agregó a todas las redes sociales, pero no lo acepté porque siempre había tenido el prejuicio de que los futbolistas eran ‘terribles’: desorganizados, mujeriegos… Así que no estaba en mis proyectos ser la novia y mucho menos la esposa de un jugador. Pero tenemos a un amigo en común, Darío Rodríguez, y Juan acudió a él para que yo le hablara. Averigüé y cuando me dijeron que estaba limpio y sin mancha (risas), empezamos a hablar. Después me insistió que nos viéramos y al principio me negué, hasta que un día acepté su invitación y ahí empezó todo”.

¿Antes de conocerlo tenía alguna relación con el fútbol?

“Sí, mi papá es exfutbolista profesional de Santa Fe (Carlos Gordon) y, aunque se retiró antes de que yo naciera, siempre estuve muy empapada, porque vivimos en Ibagué y él era muy allegado a los futbolistas y técnicos del Tolima. Los fines de semana estaban en mi casa Rubén Darío Hernández, ‘El Pelusa’ Orrego, Maturana”.

¿Ve los partidos de Santa Fe?

“Veo absolutamente todos los partidos. Si estamos de locales, voy al estadio, llueve truene o relampaguee, en compañía de mi hija”.

¿Y hablan de fútbol en la casa?

“Siempre vemos la repetición del partido que jugó y conversamos acerca de lo que estuvo bien o mal de él, o del equipo como tal. Juan Daniel es muy autocrítico”.

¿Tienen alguna cábala antes de los partidos?

“Juan Daniel nos hace videollamadas a Sophie y a mí cuando hace reconocimiento de cancha, y también llama a nuestros pastores de la iglesia”.

¿Qué hacen en su tiempo libre?

“Nos encanta ir a cine, lo hacemos casi dos veces por semana, lo disfrutamos muchísimo. Y hacemos muchos planes en pareja, como salir a cenar, a bailar, y también pasamos tiempo en casa, nos arrunchamos los tres y pedimos domicilios”.

¿Qué es lo mejor de ser la esposa de un futbolista?

“Lo mejor es sentir ese orgullo de verlo triunfar, de ser grande, de alegrar a tanta gente, eso es demasiado satisfactorio para uno como esposa”.

¿Y qué es lo que peor?

“El sacrificio de la distancia, de perdernos fechas especiales, de no poder compartir juntos, porque está viajando o está concentrado. Tener que mover cielo y tierra para correr fechas de cumpleaños. Nuestra boda, por ejemplo, nos tocó aplazarla dos veces. Pero sobre todo estar sola con mi hija, días o quizás semanas. Ahora que estoy embarazada es más complicado”.

¿Qué siente cuando un hincha lo insulta o habla mal de él?

“No lo soporto. Intento manejarlo al máximo, de hecho, Juan es el que me controla, pero es muy frustrante no poder defenderlo, expresarme como quisiera. Además, todo lo que diga puede ser usado en mi contra”.

¿De qué manera le brinda su apoyo en los momentos más difíciles?

“Dios es mi aliado para levantarle el ánimo. En casa lo consiento, tengo detalles con él, como llevarlo a un spa, estar muy pendiente e inyectarle mucha energía para esos momentos difíciles”.

Todos conocen a Juan Daniel Roa, el futbolista, pero ¿quién es él?

“Es el hombre más noble que he conocido, es una persona muy generosa, entregado cien por ciento a su hogar y a Dios. Siempre sale corriendo de los entrenamientos y de los partidos para compartir con nosotras”.

